Arazi é 1.º finalista em Montecarlo O talentoso tenista marroquino Hicham Arazi é o primeiro finalista do Masters Series de Montecarlo. Com uma atuação impecável, neste sábado, garantiu vaga na decisão do título ao derrotar o francês Sebastien Grosjean por 6/4 e 6/4. Com 27 anos é uma técnica invejável, Hicham Arazi chega a sua primeira final de um torneio Masters Series. Jamais havia passado de uma quartas-de-final de um torneio desta categoria. Em 1997, porém, foi semifinalista em Roland Garros. Este ano Arazi não apresenta um bom retrospecto de jogos: venceu dez partidas e perdeu oito. Ocupa a 53.ª colocação no ranking mundial e 71 da corrida dos campeões. Recentemente, Arazi esteve no Brasil na disputa da Copa Davis.