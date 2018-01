Arazi vence e avança em Nottingham O tenista marroquino Hicham Arazi garantiu nesta quinta-feira sua vaga na semifinal do Torneio de Nottingham, ao derrotar o australiano Wayne Arthurs por dois sets a zero. As parciais foram de 6-4 e 6-3. Outro que se garantiu na semifinal, foi o norte-americano Mardy Fish, que eliminou o alemão Alexander Popp. Fish venceu por dois sets a um, com parciais de 4-6, 7-6 (4) e 6-4. A rodada teve ainda a vitória do inglês Greg Rusedski sobre o bielo-russo Vladimir Volchkov por dois sets a um, com parciais de 4-6, 7-6 (7/4) e 7-6 (7/4). O sueco Jonas Bjorkman avançou sem jogar. Seu adversário, o norte-americano Taylor Dent abandonou o torneio por conta de uma lesão.