Arazi vence e avança em Nottingham O tenista marroquino Hicham Arazi se classificou nesta quarta-feira para a terceira rodada do do Torneio de Nottingham, na Inglaterra, ao derrotar o norte-americano Jan Michael Gambill. Cabeça-de-chave número 7, Arazi venceu com parciais de 7-6 (3) e 6-3. Também pela segunda rodada, o sueco Jonas Bjorkman foi surpreendido pelo seu compatriota Robin Soderling e acabou eliminado. Soderling venceu com facilidade por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/4. O torneio de Notthingham - disputado em piso de grama - é um preparatório para Wimbledon, que começa no dia 21. Flávio Saretta estreou ontem no torneio e venceu o austríaco Jurgen Melzer. Na próxima rodada, o brasileiro vai enfrentar o inglês, Jonathan Marray, que eliminou o australiano Wayne Arthurs. No ano passado, Saretta chegou à terceira rodada em Wimbledon e agora terá de defender 75 pontos na competição.