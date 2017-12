Argentina abre 2 a 0 na Copa Davis A Argentina abriu 2 a 0 sobre o Marrocos no confronto de primeira rodada do Grupo Mundial da Copa Davis. Nesta sexta-feira, os argentinos Guillermo Coria e David Nalbandián tiveram pouca dificuldade e venceram seus respectivos jogos, contra Munir El Aarej e Hicham Arazi. Na primeira partida, Guillermo Coria, número 5 do ranking mundial, soube explorar a falta de experiência de seu rival e venceu com facilidade - 6-1, 6-1 e 6-4. Munir El Aarej substituiu Younes El Aynaui, que desistiu de jogar por conta de uma lesão no tornozelo. Nalbandian teve mais dificuldade, ao vencer Arazi por 3 sets a 1. O marroquino começou na frente, ao ganhar o primeiro set (4-6), mas caiu de rendimento. Já sentindo uma contusão, perdeu o segundo set por 6/1 e o terceiro por 7/5. No quarto set, Arazi abandonou o jogo quando perdia por 2 games a 1. Neste sábado, acontece o jogo de duplas: Munir El Aarej/Hicham Arazi (MAR) enfrenta Agustín Calleri/Lucas Arnold (ARG).