Argentina amplia vantagem sobre Rússia O tenista argentino Gastón Gaudio ampliou a vantagem da Argentina sobre a Rússia nas quartas-de-final da Copa Davis. Nesta sexta-feira, ele derrotou o russo Yevgeny Kafelnikov por 3 sets a 0, com parciais de 6-4, 6-0 e 6-2 e deixou sua equipe perto da fase seguinte, com o placar de 2 a 0. No primeiro jogo, David Nalbandian superou Nikolay Davydenko por 3 sets a 0. Neste sábado jogam as duplas Nalbandián e Lucas Arnold x Kafelnikov e Marat Safin.