Argentina bate o Brasil na final do Grupo 1 da Fed Cup A Argentina venceu o Brasil na final do Grupo 1 da Zona Americana da Fed Cup, a versão feminina da Copa Davis, que foi disputada neste sábado, na cidade de Pilar, região de Buenos Aires. O triunfo argentino foi por 2 a 0. Jorgelina Cravero venceu Maria Fernanda Alves por 6/2 e 6/3, e Gisela Dulko bateu Jennifer Widjaja por 6/1 e 6/2. O jogo de duplas foi cancelado devido à chuva. Com o resultado, a Argentina se classificou para disputar a repescagem para o acesso ao Grupo Mundial 2. Primeira Divisão Rússia, França, Itália e Estados Unidos praticamente garantiram vaga às semifinais do Grupo Mundial I, ao abrirem 2 a 0 ao fim do primeiro dia de seus confrontos contra Espanha, Japão, China e Bélgica. Os classificados serão definidos neste domingo. Atualizado às 19h43