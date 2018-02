Argentina e Austrália avançam na Davis A Argentina juntou-se a Eslováquia e a Austrália entre os países que garantiram já neste sábado a classificação para as quartas-de-final do Grupo Mundial da Davis. Em Buenos Aires, a dupla formada por Guillermo Cañas e David Nalbandian derrotou os checos Jan Hernych e Tomas Ziba por 6-3, 4-6, 6-1 e 6-2, fazendo 3 a 0 na República Checa. A Suíça, sem Roger Federer, diminuiu a diferença diante da Holanda, ao ganhar a dupla com Yves Alegro e George Bastl ganhando de Dennis van Scheppinger e Peter Wessel por 5-7, 4-6, 7-6 (7/5), 7-5 e 9-7. A Romênia passou à frente da Bielo-Rússia com vitória de Andrei Pavel e Gabriel Trifa sobre Max Mirnyi e Vladimir Voltchkov por 7-6 (7/3), 6-3 e 6-4. A França fez 2 a 1 na Suécia com Arnaud Clement e Michael Llodra ganhando de Simon Aspelin e Jonas Bjorkman por 7-6 (7/5), 6-4, 6/7 (4/7) e 6-4.