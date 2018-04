Argentina e Colômbia duelarão nos playoffs por vaga na elite da Davis

A Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês) realizou nesta terça-feira os sorteios dos confrontos dos playoffs do Grupo Mundial da Copa Davis. E o evento determinou a realização de um confronto sul-americano por uma vaga na elite da competição: Argentina x Colômbia.

Campeões da Davis em 2016, os argentinos terão pela frente os algozes do Brasil no Zonal Americano I - no último fim de semana, os colombianos fizeram 3 a 2 na série disputada em Barranquilla, tirando a possibilidade de a equipe do País brigar pela participação na elite da Davis. Agora, então, uma dessas equipes vai se garantir no Grupo Mundial em 2019, enquanto a outra disputará novamente o regional.

Em um duelo europeu, a Suíça, que não vem contando com Roger Federer, terá pela frente a Suécia, como mandante. A Sérvia, que poderá acionar Novak Djokovic, duelará com a Índia. O Canadá, de Milos Raonic e Denis Shapovalov, medirá forças com a Holanda em casa.

Fora de casa, a Austrália, de Nick Kyrgios, visitará a Áustria. A Grã-Bretanha, que faturou a Davis em 2015, receberá o Usbequistão. E os outros dois confrontos dos playoffs da competição por equipes serão Hungria x República Checa e Japão x Bósnia-Herzegovina.

Os oito confrontos da repescagem da Davis estão agendados para o período entre 14 e 16 de setembro. Nessas mesmas datas, vão ser realizadas as semifinais França x Espanha e Croácia x Estados Unidos.

Confira os confrontos dos playoffs da Davis:

Argentina x Colômbia

Grã-Bretanha x Usbequistão

Áustria x Austrália

Suíça x Suécia

Sérvia x Índia

Canadá x Holanda

Hungria x República Checa

Japão x Bósnia-Herzegovina