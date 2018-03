Argentina e Espanha empatam confrontos pela Copa do Mundo

O argentino Juan Ignacio Chela deu o primeiro à equipe de seu país ao derrotar Thomas Johansson por parciais de 6/2 e 6/1, empatando o confronto com a Suécia em 1 a 1 na Copa do Mundo por Equipes. Desta forma, o confronto entre ambas as equipes será definido no jogo de duplas, que acontecerá ainda nesta segunda-feira. Anteriormente, Guillermo Cañas foi derrotado pelo sueco Robert Soderling por 6/3 e 6/1. ESPANHA x ALEMANHA Já no confronto entre Espanha e Alemanha, também pela Copa do Mundo por Equipes, o espanhol Feliciano López derrotou Denis Gremelmayr por 6/4 e 6/3 e conseguiu empatar em 1 a 1 o confronto da equipe de seu país com a Alemanha. O confronto entre os dois países será definido nas duplas. Nesse domingo, David Ferrer perdeu para o alemão Philipp Kohlschreiber por 6/1 e 6/0. (Com agências internacionais)