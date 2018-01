Argentina elimina Alemanha na Davis A Argentina garantiu uma vaga nas quartas-de-final do Grupo Mundial da Copa Davis, ao vencer o jogo de duplas diante da Alemanha, neste sábado, em Buenos Aires. David Nalbandian e Lucas Arnold precisaram de 3h17 para marcar 3 sets a 2, com parciais de 6/1, 0/6, 4/6, 6/1 e 6/2 sobre Rainer Schuettler e Michael Kohlmann. Mais dois jogos de simples estão previstos para este domingo, mas serão disputados em caráter amistoso. Com este resultado, a Argentina aguarda o vencedor entre Rússia e República Checa como adversário nas quartas-de-final.