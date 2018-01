Argentina Gisela Dulko conquista primeiro título na WTA A tenista argentina Gisela Dulko conquistou neste domingo o primeiro título de sua carreira como profissional da WTA. Ela derrotou na final do Torneio de Budapeste a romena Sorana Cirstea, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (2/7), 6/2 e 6/2. Dulko, que precisou de 2h26 para festejar, contou, após perder o primeiro set, com a inexperiência da rival, que tem apenas 17 anos e disputou sua primeira decisão. Foi a segunda vez que Dulko, número 50 do mundo, derrotou Sorana. Elas já haviam se enfrentado em outubro do ano passado, no WTA de Zurique. A argentina fez 2 a 0, com 6/4 e 6/2. Antes da final deste domingo, Dulko já havia disputado e perdido as decisões de Hoart (2005, na Austrália) e Pattaya City (neste ano, na Tailândia).