Argentina pega Venus nas semifinais Dez anos depois de Gabriela Sabatini chegar às semifinais de Roland Garros, outra tenista argentina repete o caminho em Paris. Clarisa Fernandez, uma jogadora canhota de 20 anos, que chegou à competição como 87ª do mundo ganhou nesta terça-feira de outra argentina, Paola Suarez, 47ª do mundo, por 2/6, 7/6 (7-5) e 6/1. Mas para continuar no torneio ela terá de derrotar quinta-feira ninguém menos que Venus Williams, dos Estados Unidos, que deve terminar o torneio como número 1 do mundo. Fernandez é uma intrusa nas semifinais, que terá a Venus, Capriati, atual número 1, e Serena Williams, número 3. Nas quartas-de-final, Venus eliminou a compatriota Monica Seles, também dos Estados Unidos, por 6/4 e 6/3. Serena eliminou a francesa Mary Pierce por 6/1 e 6/1. Capriati ganhou da iugoslava Jelena Dokic por 6/4, 4/6 e 6/1. No masculino, Alberto Costa, que ganhou de Guga, nesta terça eliminou o argentino Guillermo Cañas por 7/5, 3/6, 6/7 (3-7), 6/4 e 6/0. O espanhol Alex Corretja ganhava do romeno Andrei Pavel por 7/6 (7-5), 7/5 e 4/5 quando a partida foi suspensa por falta de luz e continua nesta quarta. Entre os juvenis, Andreas Seppi, da Itália, eliminou o brasileiro Alexandre Bonatto por 2/6, 6/3 e 6/2. O argentino Brian Dabul, cabeça-de-chave 3, derrotou o brasileiro Franco Ferreiro por 6/2 e 6/4. Em duplas, Bonatto e Ferreiro venceram Jordan Kanev da Bulgária e Komlavi Loglo, do Togo, por 6/4, 3/6 e 6/4. Nesta quarta-feira, pelas quartas-de-final, jogarão Sebastien Grosjean, da França, contra o russo Marat Safin. E o espanhol Juan Carlos Ferrero será o adversário do norte-americano Andre Agassi, campeão do torneio em 1999. Brasil Open ? Começam os preparativos para o torneio, que será disputado de 7 a 15 de setembro, em quadra rápida, na Costa do Sauípe, na Bahia. No ano passado, Guga foi o cabeça-de-chave 1 e perdeu na estréia para o brasileiro Flavio Saretta. O campeão foi o checo Jan Vacek.