Argentina se vinga da Rússia na Davis A Argentina conseguiu sua vingança diante da Rússia neste sábado. Com uma vitória da parceria Lucas Arnold/David Nalbandian sobre Yevgeny Kafelnikov/Michael Youzhny por 3 a 1 (3/6, 6/3, 6/4, 6/3), os argentinos chegaram a 3 a 0 no confronto e se livraram do peso de terem sido desclassificados pelos russos na semifinal da Copa Davis em 2002. A vitória leva a Argenina à semifinal do Grupo Mundial da Davis. A classificação começou a ser construída na sexta-feira, quando Nalbandian venceu Nikolay Davydenko por 3 a 0 (6/2, 6/2 e 7/5) e, logo em seguida, Gastón Gaudio bateu Yevgeny Kafelnikov tmbém por 3 a 0 (6/4, 6/0 e 6/2).