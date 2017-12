Argentina vai às semifinais na França As quartas-de-final do torneio de Roland Garros foram abertas, nesta terça-feira, por duas tenistas argentinas. Clarrisa Fernandez derrotou a compatriota Paola Suarez por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/6 (com 7/5 no tie-break) e 6/1. Ela espera agora para enfrentar a vencedora da partida entre Monica Seles e Venus Williams.