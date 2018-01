Argentino avança em Stuttgart O tenista argentino Guillermo Cañas começou muito bem o Master Series de Stuttgart. Nesta terça-feira, Cañas derrotou o espanhol Francisco Clavet com facilidade, por dois sets a zero - parciais de 6/3 e 6/2. A partida marcou a estréia dos dois no torneio. Mais três partidas - todas válidas pela primeira rodada - já terminaram em Stuttgart. O marroquino Hicham Arazi venceu o alemão Rainer Schuettler por dois a zero - parciais de 6-4 e 6-2. Jiri Novack, da República Checa venceu o chileno Nicolas Massu também por 2 a 0 - parciais de 6-3 e 6-2 e o suiço Thomas Enqvist derrotou o francês Nicolas Escude por 7-5 e 6-3. O brasileiro Gustavo Kuerten estréia nesta terça. Por volta das 16h30, enfrenta o bielo-russo Max Mirnyi.