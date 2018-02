Argentino conquista o Banana Bowl O torneio juvenil Banana Bowl, um dos mais importantes do circuito internacional, apresentou este ano mais uma revelação do tênis argentino. Leonardo Mayer conquistou o título da categoria dos 18 anos, ao vencer na final o brasileiro André Miele por 6/1 e 6/0. No feminino, o titulo dos 18 anos ficou para a canadense Sharon Fichmann, que superou na final a romena Alessandra Dulgheru por 3/6, 6/0 e 7/5. A competição foi realizada em São José dos Campos e, segundo a opinião de Fernando Meligeni - atual técnico da equipe brasileira da Copa Davis - a organização mostrou ter condições de ser a sede do evento por muitos outros anos.