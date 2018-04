Argentino Del Potro decepciona e é eliminado na Austrália

Um cansado e desapontador Juan Martin del Potro foi eliminado do Aberto da Austrália neste domingo depois de uma campanha que prometia ser boa, mas acabou devendo.

O campeão do Aberto dos Estados Unidos entrou no primeiro torneio de grand slam do ano, em Melbourne, com altas expectativas depois de vencer o número um do mundo, Roger Federer, na decisão do torneio norte-americano 2009.

Em vez de se tornar o primeiro jogador na era aberta a vencer dois grand slams em suas estreias, o argentino caiu nas oitavas-de-final para o croata Marin Cilic.

Cabeça-de-chave 14, ele venceu neste domingo a primeira de três partidas entre ele e o argentino - todas em grand slams - por 5-7, 6-4, 7-5, 5-7 e 6-3 em quatro horas e 38 minutos.

Del Potro retorna à Argentina para avaliar várias lesões antes de voltar às quadras.

"Meu corpo inteiro dói", disse ele a jornalistas. "Vou voltar para casa e ver os médicos lá. Eu preciso descansar para me recuperar e estar em boa forma para os próximos torneios."

O jogador de 21 anos entrou na competição contundido depois de o pulso tirá-lo do torneio Kooyong Classic. Na partida contra o norte-americano Michael Russel, sua estreia na Austrália, ficou claro que a lesão ainda o incomodava.