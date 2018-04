Argentino Del Potro é recebido como herói em terra natal

O tenista argentino Juan Martin del Potro, que ganhou o título do US Open após bater o suíço Roger Federer na decisão do torneio de Grand Slam na última segunda-feira, em Nova York, foi recebido com festa por milhares de torcedores nesta quinta-feira em Tandil, a sua terra natal na Argentina.

Emocionado e sob os gritos de "Ole, ole, ole, Delpo, Delpo", Del Potro desfilou em cima de um carro de bombeiros na cidade de cerca de 150 mil habitantes em uma carreata de aproximadamente quatro quilômetros. Ele se mostrou surpreso com a calorosa recepção, depois de percorrer 350 quilômetros de carro entre Buenos Aires e Tandil.

Vestido com uma bandeira da argentina presa ao corpo, Del Potro desandou a chorar durante os festejos. Surpreendidos pela cena, os bombeiros parados ao seu lado tiveram de ajudar o tenista a se recompor durante o trajeto até a prefeitura da cidade, onde autoridades o aguardavam para homenageá-lo. "Vir à minha cidade para mim tem o mesmo valor ou muito mais valor do que ganhar um torneio de tênis", afirmou Del Potro, no Palácio Municipal de Tandil, diante de mais de 10 mil pessoas.

O tenista, de apenas 20 anos e quinto colocado do ranking da ATP, se tornou o quarto argentino a conquistar um Grand Slam, repetindo o feito de Guillermo Vilas, Gabriela Sabatini e Gastón Gaudio. "Espero que esse (título) seja o começo de algo grande em minha carreira e como pessoa", reforçou Del Potro, que fez questão de fazer reverência aos torcedores locais pela conquista do US Open. "Joguei a última bola (do jogo com Federer) pensando que vocês estavam me apoiando. Isso só se consegue com esforço, trabalho e humildade."

Durante a carreata pelas ruas de Tandil, Del Potro realizou uma parada no clube Independiente, onde deu as suas primeiras raquetadas enquanto criança. Em seguida, o tenista ainda recebeu a chave da cidade das mãos do prefeito de Tandil, Miguel Lunghi. "Em nome de todo o povo te entrego a chave da cidade por tudo que tem feito e te nomeamos embaixador esportivo de Tandil diante do mundo. Que em pouco tempo seja o número um do ranking", afirmou Lunghi a Del Potro durante a cerimônia.