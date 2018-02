Argentino Del Potro perde no Torneio de Tênis de Adelaide

O argentino Juan Martín Del Potro decepcionou nesta segunda-feira ao ser derrotado na estréia do Torneio de Adelaide, na Austrália. O tenista caiu diante do norte-americano Michael Russell por 2 sets a 0, com duplo 6/3. Outro que decepcionou foi o francês Gilles Simon, quarto cabeça-de-chave, que perdeu para o compatriota Michaël Llodra por 2 a 0, com 7/6 (7/3) e 6/3. O checo Radek Stepanek também deu adeus à competição. Por causa de uma lesão no calcanhar, ele abandonou a partida diante do australiano Joe Sirianni no segundo set, quando perdia por 4/3 - no primeiro, ele já havia caído no tie-break. Resultados da 1.ª rodada: Sam Querrey (EUA) venceu Steve Darcis (BEL) - 7/5 e 6/4 Joe Sirianni (AUS) venceu Radek Stepanek (CHE/5) - 7/6 (7/3) e 4/3 (abandono) Michael Russell (EUA) venceu Juan Martín Del Potro (ARG/7) - 6/3 e 6/3 Benjamin Becker (ALE) venceu Robert Smeets (AUS) - 3/6, 6/4 e 6/2 Mischa Zverev (ALE) venceu Florian Mayer (ALE) - 6/3 e 6/3 Michaël Llodra (FRA) venceu Gilles Simon (FRA/4) - 7/6 (7/3) e 6/3