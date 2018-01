Argentino é finalista em Stuttgart O argentino Guillermo Cañas, número 39 do ranking mundial, garantiu sua vaga na final deste domingo do ATP Tour de Stuttgart, ao derrotar a revelação espanhola Marc Lopez por 6/2 e 6/2, em jogo bastante disputado e com muitas trocas de bola. Esta será a segunda final da temporada para o tenista argentino, que venceu o torneio de Casablanca. Cañas chega a decisão na Alemanha depois de muita luta e uma boa dose de sorte. Na sua primeira partida do torneio salvou três match-points diante do ucraniano Andrei Medeved, e chegou a estar em desvantagem de 5 a 2 no terceiro set. Sem se entregar jamais, passou ainda pelo compatriota Franco Squillari, eliminou o cabeça de chave número 2, Yevgeny Kafelnikov, e nas semifinais acabou com o sonho de Marc Lopez, que em seu primeiro torneio da série ATP Tour fez uma brilhante campanha.