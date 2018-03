Argentino é o novo técnico de Saretta Flávio Saretta anunciou nesta quinta-feira o seu novo técnico. O escolhido foi o argentino Pablo Albano. Aos 35 anos, ele foi tenista profissional por 16 temporadas, quando chegou a ser o 24º do mundo no ranking de duplas, e também já treinou outros brasileiros, com Alexandre Simoni e Thiago Alves. Número 2 do tênis brasileiro, Saretta rompeu com o antigo treinador, o gaúcho João Swetsch, durante a disputa do torneio de Roland Garros, no mês passado. Desde então, foi treinado por Carlos Chabalgoity, que já fazia parte do seu staff e continuará comandando a equipe técnica que o acompanha. ?Trabalhamos em equipe e decidimos manter o formato que vínhamos fazendo, com o Chapecó (Chabalgoity) e mais um treinador para viajar comigo. O Albano é um cara que vivenciou por anos o circuito profissional e poderá me ajudar bastante?, afirmou Saretta. Apesar do acerto, Albano não irá acompanhar Saretta na viagem que ele faz sexta-feira - embarca para disputar os torneios de Stuttgart, na Alemanha, e Kitsbuhel, na Áustria. O treinador começa o trabalho em agosto, a partir do Masters Series de Montreal.