Argentino e russo duelam no Estoril O argentino Agustin Calleri e o russo Nicolai Davydenko fazem neste domingo a final do Torneio do Estoril, em Portugal. Calleri venceu na semifinal o espanhol Tommy Robredo. Calleri fez 2 a 0 (6/4 e 6/2) enquanto Davydenko venceu Max Mirnyi por 6/4, 3/6 e 6/3.