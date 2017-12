Argentino elimina Roddick em Roma O tenista argentino Guillermo Cañas se transformou nesta terça-feira na maior surpresa da segunda rodada do Masters Series de Roma, ao derrotar o norte-americano Andy Roddick por dois sets a zero. O primeiro set foi equilibrado e o argentino venceu no tie-break: 7-6 (9/7). Na segunda série, Cañas arrasou e fez 6-1. Na próxima rodada, Cañas vai enfrentar o espanhol David Sanches.