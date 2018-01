Argentino enfrenta Saretta na final O tenista argentino Andres Dellatorre será o adversário do brasileiro Flávio Saretta na final do Aberto de São Paulo, neste domingo, a partir das 11 horas, na quadra central do Parque Villa-Lobos. Dellatorre derrotou na semifinal o peruano Ivan Miranda por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 7/5.