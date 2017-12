Argentino Gastón Gaudio desiste de Wimbledon

O tenista argentino Gastón Gaudio desistiu de disputar o Torneio de Wimbledon, que começa na próxima semana em Londres, anunciaram nesta segunda-feira os organizadores da competição. Gaudio, campeão de Roland Garros em 2004, será substituído na chave principal pelo compatriota Juan Pablo Guzmán. O argentino, atualmente número 99 do ranking mundial, se une ao belga Xavier Malisse e ao tailandês Paradorn Srichaphan entre as principais ausências do tradicional torneio inglês disputado em quadras de grama.