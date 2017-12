Argentino surpreende e vence Roddick O tenista argentino Juan Ignácio Chela se transformou nesta sexta-feira numa das maiores surpresas da segunda rodada do Master Series de Miami. Chela, 37º do ranking mundial, derrotou o favorito norte-americano Andy Roddick por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 2/6 e 6/4. Aos 19 anos, Roddick, número 12 do ranking, é uma das grandes promessas do tênis norte-americano e considerado por muitos, o herdeiro de Pete Sampras e Andre Agassi. O argentino espera agora o vencedor da partida entre o brasileiro Fernando Meligeni e o francês Nicolas Escude, que se enfrentam ainda na tarde desta sexta-feira.