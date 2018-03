Argentinos avançam em Hamburgo A quinta-feira está sendo bastante produtiva para os tenistas argentinos no Masters Series de Hamburgo. Depois da classificação de Guillermo Coria na abertura da rodada - venceu o russo Mikhail Youzhny num duplo 6-3 - foi a vez de de Agustin Calleri avançar para as quartas-de-final. Com um tênis consistente, Calleri venceu o seu compatriota Mariano Zabaleta por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/0. O terceiro argentino classificado do dia, foi Gaston Gaudio, que passou pelo espanhol Rafael Nadal por dois sets a zero, num duplo 6/2 e, por fim, David Nalbandian garantiu sua vaga ao eliminar o alemão Rainner Schuettler - 7/6 (3) e 6/3. Também pelas oitavas-de-final, o belga Olivier Rochus venceu o inglês Tim Henman 6/4 e 6/3.