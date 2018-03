Argentinos avançam em Roland Garros Duas vitórias argentinas nesta quarta-feira em Roland Garros. Guillermo Coria e Mariano Zabaleta conseguiram ganhar seus jogos e passaram para a terceira rodada do torneio francês. Coria ganhou do alemão Nikolas Kiefer por 3 sets a 1 (6/3, 5/7, 6/3 e 6/1), enquanto Zabaleta fez 6/2, 6/4 e 6/2 no eslovaco Dominik Hrbaty. Em outros jogos disputados, o alemão Rainer Schuettler ganhou do francês Jean-Rene Lisnard por 4/6, 6/2, 6/4 e 6/0, o marroquino Younes El Aynaoui venceu o belga Christophe Rochus por 6/4, 6/4 e 6/3, o húngaro Attila Savolt derrotou o russo Mikhail Youzhny por 3/6, 6/4, 5/7, 6/2 e 6/4 e o sul-africano Wayne Ferreira eliminou o espanhol David Ferrer por 4/6, 6/4, 6/1 e 6/3.