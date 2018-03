Argentinos avançam no Masters de Hamburgo Com a vitória de Guillermo Coria na manhã desta segunda-feira sobre o norte-americano Vincent Spadea e os triunfos de Mariano Zabaleta sobre o eslovaco Karol Kucera (7-5 e 6-4) e de Agustín Calleri contra o sul-coreano Hyung-Taik Lee por 2 sets a 1, com parciais de 3-6, 7-6 (7/1) e 7-5, os argentinos começaram com êxito o Masters Series de Hamburgo. Nos demais jogos da rodada, o francês Arnaud Clement derrotou o equatoriano Nicolás Lapentti, o espanhol Rafael Nadal bateu o francês Paul Henri Mathieu, o alemão Lars Burgsmueller passou pelo norte-americano Hugo Armando, o russo Nikolai Davidenko venceu o romeno Adrian Voinea e o belga Olivier Rochus superou o marroquino Younes Aynaoui.