Argentinos avançam no Torneio de Gstaad Os tenistas argentinos foram os destaques do dia no Torneio de Gstaad, na Suíça, que distribui cerca de US$ 600 mil em prêmios. Gaston Gaudio e Juan Ignacio Chela ganharam seus jogos nesta quarta-feira e passaram para as quartas-de-final. Cabeça-de-chave número 4 do torneio, Gaudio derrotou o alemão Lars Burgsmueller por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/4. Já Chela, o quinto favorito ao título, eliminou o espanhol Feliciano Lopez pelo mesmo placar, com 6/4, 6/7 (2/7) e 7/6 (7/3). Em outros jogos da rodada, o checo Jiri Novak passou pelo francês Paul-Henri Mathieu por 1/6, 6/2 e 6/3 e o austríaco Stefan Koubek superou o francês Anthony Dupuis por 6/1 e 6/2.