Argentinos caem na estréia em Sopot Os tenistas argentinos Mariano Puerta e Gaston Gaudio, foram eliminados nesta terça-feira na primeira rodada do ATP Tour de Sopot, na Polônia. Cabeça-de-chave número 1, Puerta foi derrotado pelo finlandês Jarkko Nieminen por dois sets a zero, parciais de 6-4 e 7-6 (1). Gaudio, por sua vez, perdeu para o francês Gael Monfils também em dois sets, com parciais de 6-0 e 6-4. Juan Monaco, no entanto, salvou a honra argentina. Avançou à segunda rodada ao derrotar o britânico Allan Mackin por 2 a 0 - parciais de 6-3 e 6-1. GUGA - Agora apenas como o número 288 da ATP, o seu pior ranking desde 1995, Gustavo Kuerten estréia nesta terça-feira no torneio de Sopot, na Polônia, e enfrenta justamente um dos favoritos, o argentino Guillermo Coria, que com a vitória em Umag, voltou a figurar entre os dez primeiros, ocupando a 9ª colocação. O jogo deverá começar por volta das 14 horas de Brasília, e Guga espera fazer um novo teste, avaliar sua evolução técnica e garante não estar preocupado com o fato de ter perdido 86 posições na lista de entradas.