Argentinos começam bem em Cincinnati Os tenistas argentinos estrearam bem no Masters Series de Cincinnati, nesta segunda-feira, nos Estados Unidos. Gaston Gaudio passou fácil pelo norte-americano Robert Kendrick por 2 a 0 (duplo 6/4). O mesmo aconteceu com Juan Ignacio Chela, que eliminou o eslovaco Karol Kucera por um duplo 6/1. Já Guillermo Coria, melhor argentino na Corrida dos Campeões da ATP, não teve a mesma facilidade para derrotar o britânico Tim Henman. Coria venceu por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 4/6 e 6/4. O próximo adversário do argentino sairá do confronto entre o russo Yevgeny Kafelnikov e o norte-americano Jan-Michael Gambill. Dois argentinos foram eliminados na estréia. José Acasuso perdeu para o norte-americano Todd Martin e Agustín Calleri foi vencido pelo russo Mikhail Youzhny. Nesta terça-feira estréiam outros dois argentinos. Mariano Zabaleta enfrenta o brasileiro Gustavo Kuerten e David Nalbandian, vice-campeão em Montreal, pega o australiano Wayne Arthurs. Outros resultados desta segunda-feira: Fabrice Santoro (FRA) 2 x 1 Carlos Moyá (ESP) Sjeng Schalken (HOL) 2 x 0 Lee Hyung-taik (COR) Greg Rusedski (GRB) 2 x 1 Jiri Novak (RCH) Paul-Henri Mathieu (FRA) 2 x 1 Tommy Robredo (ESP) Thomas Enqvist (SUE) 2 x 0 Felix Mantilla (ESP) Noam Okun (ISR) 2 x 1 Martin Verkerk (HOL) Ivan Ljubicic (CRO) 2 x 1 Nicolas Lapentti (EQU) James Blake (EUA) 2 x 0 Wayne Ferreira (RSA) Hicham Arazi (MAR) 2 x 1 Michael Chang (EUA) Fernando Gonzalez (CHI) 2 x 0 Brian Vahaly (EUA) Robby Ginepri (EUA) 2 x 1 Radek Stepanek (RCH)