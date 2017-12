Argentinos começam bem no Masters de Roma Os tenistas argentinos Mariano Zabaleta e David Nalbandian venceram em suas estréias no Masters Series de Roma. Nesta segunda-feira, o primeiro derrotou com facilidade o compatriota Juan Ignacio Chela por 6-4 e 6-2, enquanto o segundo ganhou do sueco Robin Soderling por duplo 6-4. Em outro jogo do dia, o chileno Fernando González eliminou o eslovaco Dominik Hrbaty por duplo 6-4.