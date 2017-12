Argentinos disputam final da Ericsson O brasileiro Flávio Saretta foi eliminado nas semifinais da etapa argentina da Copa Ericsson, que está sendo disputada em Buenos Aires. Com isso, a final do torneio, na noite deste domingo, terá dois tenistas argentinos. David Nalbandian, que derrotou Saretta por 1/6, 6/1 e 6/1, e Agustín Calleri, que passou pelo seu compatriota Gastón Etlis com 6/2 e 6/1.