Argentinos estréiam bem em Monte Carlo Os tenistas argentinos Guillermo Coria e Agustin Calleri foram muito bem na estréia no Masters Series de Monte Carlo. Cabeça-de-chave número 3, Coria não teve a menor dificuldade e derrotou o sueco Thomas Enqvist por dois sets a zero. As parciais foram de 6/0 e 6/1. Na próxima rodada, ele vai enfrentar o alemão Nicolas Kiefer, que eliminou o marroquino Hicham Arazi num duplo 6/3. Calleri, por sua vez, passou fácil pelo holandês Sjeng Schalken também em dois sets: 6-1 e 6-3. Na próxima rodada, Calleri vai enfrentar o vencedor do confronto entre os franceses Nicolas Escude e Gregory Carraz. Já o chileno Fernando González não teve mesma sorte. Perdeu para o bielo-russo Max Mirnyi com parciais de 6-4 e 6-3. Na próxima fase, Mirnyi enfrenta o vencedor de Marat Safin x Olivier Rochus. No duelo de espanhóis, Félix Mantilla foi melhor e bateu Albert Costa por 6/4 e 7/5. Agora ele espera o vencedor de David Nalbandián x Dominik Hrabaty. Tommy Robredo (ESP) perdeu para o croata Ivan Ljubicic (6-4, 7-6) e o argentino Mariano Zabaleta caiu diante do russo Nikolay Davydenko (6-2, 6-4).