Argentinos estréiam com vitória em Madri Os tenistas argentinos Gastón Gaudio e Juan Ignacio Chela avançaram à segunda rodada do Masters Series de Madri ao vencerem nesta segunda-feira, respectivamente, o finlandês Jarkko Nieminen (3-6, 7-5 e 6-2) e o espanhol Alberto Martín (6-4, 1-6 e 6-1). Na próxima fase, Gaudio vai enfrentar o local Carlos Moya enquanto Chela terá pela frente o holandês Martin Verkerk. Em outro jogo do dia, o sul-africano Wayne Arthurs superou Ivan Ljubicic por 7-6 (9/7) e 7-6 (7/5). A competição distribui US$ 2, 45 milhões em prêmios, além de contar pontos para o ranking mundial.