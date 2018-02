Argentinos farão a final em Roland Garros O último tango na quadra central em Paris foi em 1977, com Guillermo Vilas. Agora, novamente o ritmo argentino dá o tom a Roland Garros com Guillermo Coria e Gaston Gaudio decidindo o título do torneio de 2004, neste domingo na Phellipe Chartrier. Nas semifinais, Gaudio passou em três sets pelo nervoso David Nalbandian por 6/3, 7/6 (7/5) e 6/0. Coria levou um susto do inglês Tim Henman, que fez 1 set e meio impecável, até ser eliminado por 3/6, 6/4, 6/0 e 7/5. Há 25 anos, a Argentina não conquistava um título de Grand Slam. O último foi com Vilas, no Aberto da Austrália de 1979. "Agora a Argentina garantiu o título", disse Coria aliviado logo após sua vitória sobre Henman. "É um sonho para mim estar na final. Acho que o país inteiro vai comemorar esta vitória." Esta vitória de Coria confirma a campanha do melhor jogador da temporada nas quadras de saibro. Desde as semifinais de Roland Garros do ano passado, quando caiu diante do holandês Martin Verkerk, o tenista argentino iniciou uma série incrível de vitórias nesta superfície ( num total de 34 ) e que só foi interrompida recentemente na decisão do título do Masters Series de Hamburgo, quando perdeu para o suíço Roger Federer. Com o sonho de ser campeão em Roland Garros, Guillermo Coria foi o autor de um pedido, no mínimo, curioso para o brasileiro Gustavo Kuerten. Durante a semana em Paris, ao ver Guga ganhar jogos e jogos e eliminar o número 1 do mundo Roger Federer, o tenista argentino fez um pedido ao brasileiro: "Guga você já ganhou por três vezes Roland Garros; deixe eu levar o título desta vez". O tenista brasileiro até que gostou da sinceridade de Coria e, depois de deixar o torneio, previu que o argentino chegaria a final. Coria em Roland Garros deste ano, perdeu apenas um set e foi justamente o desta sexta-feira diante de Tim Henman. Aliás, uma multidão de ingleses cruzou o Canal da Mancha para torcer em Roland Garros, e devem aproveitar o fim de semana em Paris de outra maneira, não mais no tênis. Gaudio não vem de tantos resultados significativos como Coria. Mas, na sua vitória sobre David Nalbandian mostrou seu talento, a boa técnica e a eficiência de sua esquerda. Se surpreendeu até agora, pode fazer outros estragos na final de domingo. ABRAÇO DE URSO - Neste sábado as tenistas russas Elena Dementieva e Anastasia Miskyna disputam o título feminino de Roland Garros, com uma preocupação. O ex-presidente russo, Boris Yeltsin, um fã de tênis, telefonou para as duas jogadoras e assegurou que estará presente da decisão em Paris. Em descontraída entrevista que as duas jogadoras - amigas desde a infância - deram nesta sexta-feira, revelaram um certo temor: do conhecido "abraço de urso" do político, sempre muito forte e temperado com um bafo de vodka.