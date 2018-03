Argentinos fazem história em Hamburgo O tênis argentino fez história nesta sexta-feira em Hamburgo, na Alemanha. Gaston Gaudio, Agustín Calleri, David Nalbandian e Guillermo Coria conseguiram as quatro vagas nas semifinais, tornando-se os primeiros tenistas de um mesmo país a conseguir tal feito num torneio do Masters Series, os mais importantes do esporte depois dos quatro do Grand Slam (Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open). A supremacia argentina em Hamburgo começou com Nalbandian, cabeça-de-chave número 8 do torneio. Ele venceu o chileno Fernando González por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/4. Depois foi a vez de Coria passar fácil pelo australiano Mark Philippoussis com 6/2 e 6/0, em apenas 57 minutos de jogo. Já Calleri derrotou o sul-africano Wayne Ferreira por 7/5 e 6/2. E o último classificado foi Gaudio, que conseguiu um duplo 6/1 sobre o belga Olivier Rochus. ?Quero dar a meu país algo para festejar. Tivemos muitas notícias ruins na Argentina e acredito que nós esportistas estamos conseguindo algo de positivo?, afirmou Coria. A força argentina no tênis masculino já pôde ser comprovada na Copa Davis. Na edição deste ano da competição entre países, os argentinos estão na semifinais, depois de terem eliminado Alemanha e Rússia, ambos por 5 a 0. A vaga na decisão será disputada contra a Espanha, em setembro. Agora, no Masters Series de Hamburgo, veio mais uma prova do talento dessa geração de tenistas argentinos. Neste sábado, Calleri jogará contra Nalbandian e Gaudio enfrentará Coria na disputa para saber quem serão os finalistas do torneio de US$ 2,45 milhões em prêmios.