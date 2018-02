Argentinos Nalbandian e Chela avançam em Indian Wells Um dia após o Guillermo Cañas acabar com a série invicta de 41 partidas de Roger Federer, foi a vez de David Nalbandian e Juan Ignácio Chela colocarem a Argentina nas oitavas-de-final do Masters Series de Indian Wells (Estados Unidos) ao superarem os seus adversários desta segunda-feira. Cabeça-de-chave número 10, Nalbandian eliminou o francês Paul-Henri Mathieu por 2 sets 0, com parciais de 6/7 (3/7) e 6/2. O tenista sul-americano pega na próxima fase o croata Ivan Ljubicic. Já Chela não teve problemas para passar pelo francês Gilles Simon, com duplo 6/2. O 30.º pré-classificado pega na disputa por uma vaga nas quartas-de-final a surpresa Michael Russell. Convidado pela organização, o norte-americano bateu o espanhol Guillermo Gárcia-Lopez por 6/1 e 7/5. Em outro confronto desta segunda-feira, o escocês Andy Murray, cabeça-de-chave número 13, ganhou com facilidade do francês Nicolas Mahut por 2 sets 0, com parciais de 6/1 e 6/3. O atleta britânica, que ocupa a 14.ª colocação no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), encara na próxima fase o ganhador do duelo entre o russo Nikolay Davydenko e checo Jan Hernych. O sérvio Novak Djokovic, 12.º cabeça, eliminou o russo Evgeny Korolev ao ganhar por 2 a 0, com 6/2 e 6/1. Ele pega na próxima partida o vencedor do confronto entre o norte-americano James Blake e o francês Julien Benneteau. Outro que seguiu vivo no torneio foi o francês Richard Gasquet, que eliminou o finlandês Jarkko Nieminen por 6/3, 1/6 e 6/3. Seu próximo adversário será o ganhador do jogo entre o anfitrião Andy Roddick e o belga Olivier Rochus.