Argentinos são eliminados em Miami Os tenistas argentinos Franco Squillari e David Nalbandian estão fora do Masters Series de Miami. Ambos perderam nesta segunda-feira na terceira rodada do torneio. Nalbandian, décimo cabeça-de-chave, perdeu, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/4 para o marroquino Younes El Aynaoui. Squillari caiu frente ao holandês Sjeng Schalken por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5.