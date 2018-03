Argentinos vão às oitavas em Kitzbuehel Os argentinos Gaston Gaudio e Juan Ignacio Chela se classificaram hoje para as oitavas-de-final do Aberto de Kitzbuehel, com as vitórias sobre o alemão Tomas Behrend e o checo Frantisek Cermak, respectivamente. Gaudio venceu por 6/4, e 6/3 e na próxima fase vai enfrentar o austríaco Werner Eschauer, que venceu o espanhol Alex Corretja. Já Chela também não teve dificuldades para vencer por dois sets a zero - 6/1 e 6/3 e nas oitavas vai enfrentar o bielorusso Max Mirnyi, que na rodada anterior venceu o peruano Luis Horna. O chileno Nicolas Massu e o equatoriano Nicolas Lapentti também estão nas oitava-de-final do torneio austríaco. Massu derrotou o espanhol Albert Costa, por 6/7, 7/5 e 7/6, enquanto Lapentti venceu o russo Mikhail Youzhny, por um duplo 6/3.