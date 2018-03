Argentinos vão às semifinais na Áustria As semifinais do Torneio de Kitzbuehel, na Áustria, já estão definidas e a maior surpresa ficou por conta da eliminação de Juan Carlos Ferrero. O espanhol, que deverá aparecer como líder do ranking da Corrida dos Campeões na lista a ser divulgada na segunda-feira, foi derrotado pelo argentino Mariano Zabaleta de maneira surpreendente por dois sets a zero. As parciais foram de 6-1 e 6-4. Ferrero entrou em quadra um pouco cansado já que no início da manhã, teve de jogar contra o brasileiro Flávio Saretta em partida adiada da quinta-feira por causa da chuva. Cabeça-de-chave número 9, Zabaleta vai buscar sua vaga na final contra o chileno Nicolas Massu, que na abertura da rodada venceu o equatoriano Nicolás Lapentti por 7-5 e 6-4. A outra semifinal terá o também argentino Guillermo Coria, que eliminou seu compatriota Juan Ignacio Chela em dois sets (6/3 e 6/1). Coria vai enfrentar o espanhol Feliciano Lopez, que venceu Gaston Gaudio (ARG) por sets 2 a 1 - parciais de 6-2, 6-7 (2-7) e 7-5. As semifinais do torneio de Kitzbuehel, que divide cerca de U$ 1 milhão em prêmios - serão disputadas neste sábado.