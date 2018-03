Argentinos vencem em Roland Garros Os tenistas argentinos Mariano Zabaleta e Guilhermo Coria venceram nesta sexta-feira na terceira rodada de Roland Garros e vão se enfrentar nas oitavas-de-final do Aberto da França. Zabaleta eliminou o marroquino Younes El Aynaoui cabeça-de-chave 23, por 3 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/4, 3/6 e 7/6 (7/2). Coria teve menos trabalho diante do húngaro Attila Savolt e fechou o duelo em três sets: 6/4, 6/1 e 6/1. Em outro jogo desta sexta-feira, o alemão Rainer Schuettler venceu o sul-africano Wayne Ferreira. Schuettler, 11º cabeça-de-chave, vencia por 2 sets a 1 (6/3, 1/6, 7/6 (7/3)) quando Ferreira sofreu uma contusão e deixou a quadra de maca. No quarto set, a vantagem era de Ferreira por 3 a 2.