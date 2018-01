Argentinos vencem em Stuttgart Os argentinos Franco Squillari e Gastón Gaudio venceram seus adversários hoje, na terceira rodada do torneio de Stuttgart. Squillari derrotou o holandês Roger Wassen por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/1. Gaudio, por sua vez, eliminou Marc Rosset, da Suíça, também por 2 sets a zero, parciais de 6/3 e 6/1. O checo Jiri Novak venceu o espanhol Galo Branco pelo mesmo placar. O Torneio de Stuttgart distribui US$ 1 milhão em prêmios.