Argentinos vencem em torneio austríaco Duas vitórias argentinas foram os destaques da rodada desta quarta-feira do Torneio de Kitzbuehel, na Áustria, que distribui prêmios de US$ 750 mil. Mariano Zabaleta e Gaston Gaudio ganharam seus jogos e avançaram na competição. Zabaleta conseguiu o resultado mais significativo, ao eliminar o russo Nikolay Davydenko, que era o cabeça-de-chave número 1 do torneio. O tenista argentino venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/5). Já Gaston Gaudio, cabeça-de-chave número 3 do torneio, derrotou o alemão Philipp Kohlschreiber também por 2 a 0, com 7/5 e 6/3. Em outros jogos do dia, em Kitzbuehel, o espanhol Fernando Verdasco ganhou do belga Olivier Rochus por 7/5 e 6/3, o chileno Nicolas Massu derrotou o austríaco Daniel Koellerer por 7/6 (7/5) e 7/5 e o equatoriano Nicolas Lapentti venceu o peruano Luis Horna por 6/4 e 6/1.