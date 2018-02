Argentinos vencem na 1ª rodada em Madri Dois tenistas argentinos estrearam com vitória, nesta segunda-feira, no Masters Series de Madri, na Espanha. No primeiro jogo do dia, Agustín Calleri bateu o espanhol Albert Costa por 2 sets a 0 - parciais de 6/0 e 7/5. Na seqüência, Juan Ignacio Chela derrotou o chileno Nicolas Massu também por 2 a 0 - parciais de 6/2 e 6/3. Em outros jogos da rodada, o romeno Victor Hanescu ganhou do checo Tomas Zib por 2 sets a 0 (6/1 e 6/4) e o austríaco Jurgen Melzer eliminou o norte-americano Vicent Spadea por 2 a 1 (3/6, 6/4 e 6/3).