Argentinos vencem no Aberto de Buenos Aires Os tenistas argentinos Mariano Zabaleta e José Acasuso garantiram, nesta quinta-feira, uma vaga nas quartas-de-final do Torneio de Buenos Aires. Zabaleta eliminou o espanhol Oscar Hernández por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. Acasuso teve maiores dificuldades para superar o francês Olivier Patience. Foram três sets: 3/6, 7/6 e 6/4.