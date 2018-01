Argentinos vencem no ATP de Barcelona A rodada de estréia do ATP Tour de Barcelona foi positiva para os argentinos Mariano Zabaleta, José Acasuso e Agustín Calleri. Zabaleta derrotou nesta segunda-feira o holandês Raemon Sluitter por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-0, enquanto Acasuso bateu o chileno Fernando González por 2 sets a 1 (6-1, 3-6 e 6-3). A vitória mais importante foi de Calleri, que derrotou o sueco Magnus Norman por 6-2 e 7-5. Nos demais jogos do dia, o marroquino Younes el Aynaoui superou Nicolás Lapentti, os espanhóis David Sánchez e Albert Portas eliminaram, respectivamente, o francês Cyril Saulnier e o compatriota David Ferrer, o finlandês Jarkko Nieminen bateu o belga Olivier Rochus e o romeno Adrian Voinea venceu o holandês Martin Verkerk.