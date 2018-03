Argentinos vencem no Masters Series Os tenistas argentinos Guillermo Cañas e David Nalbandián avançaram nesta quarta-feira no Masters Series de Toronto. Eles venceram o espanhol Tommy Robredo e o tailandês Paradorn Srichaphan, respectivamente, por 2 sets a 0. Nos demais jogos do dia, o alemão Tommy Haas bateu o holandês Sjeng Schalken (6/3, 3/6 e 6/3) e o norte-americano Todd Martin derrotou o sueco Thomas Johansson por 7/6 (7/5) e 6/3.