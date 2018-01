Argentinos vencem no torneio da Basiléia Guillermo Coria e David Nalbandian garantiram vaga nas quartas-de-final do torneio da Basiléia ao vencerem, respectivamente, os franceses Michael Llodra (6-3, 6-7 (5/7) e 7-6 (7/4)) e Arnaud Clement por 4-1 e desistência. Na próxima fase, Coria vai enfrentar o espanhol Feliciano Lopez e Nalbandian espera pelo vencedor do jogo entre o inglês Tim Henman e o checo Tomas Zib. Vale lembrar que a competição suíça distribui 1 milhão de euros em prêmios, além de pontos para o ranking mundial da ATP.